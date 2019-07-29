Курс евро подрос на 33 копейки, доллара – на 39 копеек

Центральный банк России с 30 июля установил официальный курс доллара в размере 63,5210 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 39,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6417 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 33,07 копейки.