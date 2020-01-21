Курс евро подрос на 41 копейку, доллар - почти на 39 копеек

Центральный банк России с 22 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,8552 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 38,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6222 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 41,40 копейки.