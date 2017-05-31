Курс евро подрос на 46 копеек, доллара – на 17 копеек

Центральный банк России с 1 июня установил официальный курс доллара в размере 56,6876 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,4107 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 46,23 копейки.