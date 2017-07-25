Курс евро подрос почти на 23 копейки, а доллара - на 16 копеек

Центральный банк России с 26 июля установил официальный курс доллара в размере 59,8185 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,7005 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 22,97 копейки.

Ситуация на неделю неоднозначна. Прошлая неделя сложилась хорошо для рубля, считает Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»: «На фоне роста нефти и общемирового ослабления доллара рубль заметно прибавил. Сейчас возможны 2 сценария: либо пара доллар/рубль попробует обновить свои максимумы начала июля (61 рубль за доллар), либо продолжит сползание. Вообще, на перспективу конца лета и осени ожидаю более низких значений этой пары – 56-54 рубля за доллар. Однако сейчас, на этой неделе все же придерживаюсь точки зрения, что отскок вниз, совершенный рублем, начиная с мая, ещё не исчерпан, а потому на конец этой недели жду 61 рубль за доллар +/- 0,5 рубля. По паре евро/рубль более вероятно сохранение текущей цены из-за вероятного ослабления евро к доллару. Т.е. ожидания конца недели – 67,5 – 68 рублей за евро».