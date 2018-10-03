Курс евро подрос почти на 51 копейку, доллара - на 20 копеек

Центральный банк России с 4 октября установил официальный курс доллара в размере 65,4244 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 20,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,7353 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 50,81 копейки.