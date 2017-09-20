Курс евро подрос почти на 9 копеек, доллара – почти на 3 копейки

Центральный банк России с 21 сентября установил официальный курс доллара в размере 58,1290 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 2,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,7664 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 8,79 копейки.