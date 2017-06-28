Курс евро подскочил на 1,75 рубля, а доллара – почти на 66 копеек

Центральный банк России с 29 июня установил официальный курс доллара в размере 59,5415 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 65,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,6868 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 173,05 копейки.