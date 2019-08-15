Курс евро подскочил на 55 копеек, доллара – почти на 69 копеек

Центральный банк России с 16 августа установил официальный курс доллара в размере 65,8907 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 68,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,4550 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 55,13 копейки.