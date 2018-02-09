Курс евро подскочил на 62 копейки, доллар подрос почти на 50 копеек

Центральный банк России с 10 февраля установил официальный курс доллара в размере 58,1718 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 49,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,3943 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подскочил на 62,30 копейки.