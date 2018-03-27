Курс евро подскочил на 69 копеек, доллара вырос на 17 копеек

Центральный банк России с 28 марта установил официальный курс доллара в размере 57,1747 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,2625 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 69,17 копейки.