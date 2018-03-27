Мурманская область. Арктика27.03.18 12:57
Курс евро подскочил на 69 копеек, доллара вырос на 17 копеек
Центральный банк России с 28 марта установил официальный курс доллара в размере 57,1747 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,08 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,2625 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 69,17 копейки.
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Последние комментарии
sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
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Known
26.03.18 18:25
Я не говорю о смирении, я говорю об институтах власти, их формировании и ответственности. Сегодняшняя трагедия в Кемерово - тому подтверждение. Только она касается других ведомств. Кумовство и коррупц
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Василий
26.03.18 17:48
Спросите еще про распределение жилплощади вне очереди, тоже все для приближенных. В том числе тот же Тимофеев, Глобус, Смирнов Алексей, Шекшуев и т.д. А местные рядовые сотрудники до сих пор ждут. Н
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