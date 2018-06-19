Мурманская область. Арктика19.06.18 12:50
Курс евро подскочил на 70 копеек, доллара – на 58 копеек
Центральный банк России с 20 июня установил официальный курс доллара в размере 64,0683 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 58,45 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 74,1847 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 70,22 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
Надежда
18.06.18 21:40
Надеялась увидеть видеоролик
Иван
18.06.18 18:04
Katrin, они вообще ни о чём не думают, когда такие решения выдают!!! Д****ы! * - купюры внесла редакция.
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