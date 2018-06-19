Курс евро подскочил на 70 копеек, доллара – на 58 копеек

Центральный банк России с 20 июня установил официальный курс доллара в размере 64,0683 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 58,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,1847 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 70,22 копейки.