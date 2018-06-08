Курс евро подскочил на 72 копейки, доллара – почти на 86 копеек

Центральный банк России с 9 июня установил официальный курс доллара в размере 62,6680 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 85,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,7916 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 72,30 копейки.