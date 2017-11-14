Курс евро подскочил на 76 копеек, доллара – почти на 44 копейки

Центральный банк России с 15 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,6207 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 43,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6787 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 76,09 копейки.