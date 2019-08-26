Курс евро подскочил на 77 копеек, доллар вырос почти на 37 копеек

Центральный банк России с 27 августа установил официальный курс доллара в размере 65,9735 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 36,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,3955 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 77,12 копейки.