Курс евро подскочил на 78 копеек, доллара – на 30 копеек

Центральный банк России с 19 июля установил официальный курс доллара в размере 59,3705 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 30,48 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 68,4008 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он подскочил на 78,24 копейки.