Курс евро подскочил на 78 копеек, доллара – почти на 52 копейки

Центральный банк России с 1 августа установил официальный курс доллара в размере 60,0633 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 51,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4603 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 78,24 копейки.