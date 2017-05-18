Курс евро подскочил почти на 1,04 рубля, доллара – на 73 копейки

Центральный банк России с 19 мая установил официальный курс доллара в размере 57,4683 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 73,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,9967 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 103,99 копейки.