Курс евро подскочил почти на 1,5 рубля, а доллара – почти на 63 копейки

Центральный банк России с 16 ноября установил официальный курс доллара в размере 60,2490 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 62,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,1721 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 149,34 копейки.