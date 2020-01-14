Курс евро подскочил почти на 61 копейку, доллар подрос почти на 47 копеек

Центральный банк России с 15 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,4140 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 46,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,4213 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 60,51 копейки.