Курс евро подскочил почти на 66 копеек, а доллара упал почти на 15 копеек

Центральный банк России с 22 июля установил официальный курс доллара в размере 58,9325 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 14,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6623 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 65,86 копейки.