Мурманская область. Арктика21.07.17 14:00
Курс евро подскочил почти на 66 копеек, а доллара упал почти на 15 копеек
Центральный банк России с 22 июля установил официальный курс доллара в размере 58,9325 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 14,98 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,6623 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 65,86 копейки.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 322 человека
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Последние комментарии
Мария Николаевна
21.07.17 12:36
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Kirill
21.07.17 10:30
Покой нам только снится, бряцание оружием усиливается, но правых и виноватых нам не найти
ОднаИзМногих
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