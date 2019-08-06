Курс евро подскочил почти на 70 копеек, доллар вырос почти на 15 копеек

Центральный банк России с 7 августа установил официальный курс доллара в размере 65,2030 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 14,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,0730 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подскочил на 69,98 копейки.