Курс евро подскочил почти на 80 копеек, а доллара вырос почти на 30 копеек

Центральный банк России с 8 марта установил официальный курс доллара в размере 56,8011 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 29,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5299 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подскочил на 79,82 копейки.