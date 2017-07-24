Курс евро подскочил почти на 81 копейку, а доллара - на 72 копейки

Центральный банк России с 25 июля установил официальный курс доллара в размере 59,6572 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подскочил на 72,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4708 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 80,85 копейки.