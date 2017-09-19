Курс евро подскочил почти на 93 копейки, доллара – почти на 58 копеек

Центральный банк России с 20 сентября установил официальный курс доллара в размере 58,0993 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 47,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6785 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 92,71 копейки.