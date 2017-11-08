Мурманская область. Арктика08.11.17 13:22
Курс евро подскочил почти на 94 копейки, доллара - на 79 копеек
Центральный банк России с 9 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,2480 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 79,23 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,7040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 93,63 копейки.
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