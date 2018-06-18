Мурманская область. Арктика18.06.18 13:23
Курс евро подскочил почти на 95 копеек, доллара – почти на 80 копеек
Центральный банк России с 19 июня установил официальный курс доллара в размере 63,4838 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 79,87 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,4825 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 94,96 копейки.
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