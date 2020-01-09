Курс евро просел на 1,3 рубля, а доллар потерял 61 копейку

Центральный банк России с 10 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,2340 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 61,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,0555 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 132,22 копейки.