Мурманская область. Арктика09.01.20 12:45
Курс евро просел на 1,3 рубля, а доллар потерял 61 копейку
Центральный банк России с 10 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,2340 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 61,17 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,0555 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 132,22 копейки.
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