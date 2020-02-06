Курс евро просел на 66 копеек, доллар потерял почти 38 копеек

Центральный банк России с 7 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 62,7977 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 37,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,0837 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 66,06 копейки.