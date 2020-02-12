Курс евро просел на 98 копеек, доллар теряет 90 копеек

Центральный банк России с 13 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,0470 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 90,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7843 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 98,41 копейки.