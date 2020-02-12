Мурманская область. Арктика12.02.20 12:48
Курс евро просел на 98 копеек, доллар теряет 90 копеек
Центральный банк России с 13 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,0470 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 90,20 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,7843 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 98,41 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Сергей
12.02.20 01:19
Сам был с ребенком в это больнице в детской травматологии. Все примерно так и есть как в этом сюжете. Половина детей были не транспортабельны (у кого-то травма спины, кто-то со спицами в ногах и т.д.)
Ольга
12.02.20 01:02
Да, в нашей стране болеть нельзя, это факт. Почему не уволили этого, с позволения сказать, врача, с манерами женщины облегчённого поведения? И как же пьяный медперсонал? Они же в этом видео еле языка
Наша Раша
11.02.20 23:17
конченные нажрались и стояли стебались п***ц !!! перевести все смену на северный полюс пусть там медведей д****ы лечат !!! * - купюры внесла редакция.
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