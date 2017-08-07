Курс евро просел почти на 85 копеек, доллара - почти на 27 копеек

Центральный банк России с 8 августа установил официальный курс доллара в размере 60,0605 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 26,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,8414 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 84,65 копейки.