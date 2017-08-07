Мурманская область. Арктика07.08.17 13:29
Курс евро просел почти на 85 копеек, доллара - почти на 27 копеек
Центральный банк России с 8 августа установил официальный курс доллара в размере 60,0605 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 26,76 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,8414 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 84,65 копейки.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 278 человек
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Последние комментарии
Виталина
07.08.17 13:44
30% пенсионеров - это не есть хорошо для Мурманской области. Что старики делают в условиях Крайнего Севера? Ведь своих огородов фактически нет, гулять негде - сидят и телик смотрят?
Комментарий к новости:Каждый третий житель Мурманской области - пенсионер
Игорь
07.08.17 12:05
При 80% и более поддержке Путина населением страны вообще партийной системы не нужно. Один царь, один - народ, одна - страна. А лодырей из Думы разогнать!!!
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
KomRad
07.08.17 11:12
Политический зуд у Жирика - то за многопартийность боролся, теперь - за двухпартийность. Пусть ещё подумает, глядишь, до однопартийной системы созреет. А то он на запад кивает, а в Китае одна партия
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
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