Курс евро скаканул почти на 1,2 рубля, доллар подрос на 77 копеек

Центральный банк России с 4 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,9091 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 77,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7921 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 119,45 копейки.