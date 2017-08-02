Курс евро скаканул вверх почти на 96 копеек, доллара - почти на 74 копейки

Центральный банк России с 3 августа установил официальный курс доллара в размере 60,5819 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 73,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,6866 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 95,53 копейки.