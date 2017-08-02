Мурманская область. Арктика02.08.17 12:48
Курс евро скаканул вверх почти на 96 копеек, доллара - почти на 74 копейки
Центральный банк России с 3 августа установил официальный курс доллара в размере 60,5819 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 73,65 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,6866 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 95,53 копейки.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 519 человек
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Последние комментарии
Павел Петрович
02.08.17 12:44
Не понял!!! Арктический аксакал заявляет, что "указом президента от 27 июня территории Кольского полуострова признаны арктическими, это идёт вразрез с той концепцией, которая была по этому закону пред
Комментарий к новости:Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров
Anatoly
02.08.17 11:42
Что-то с Арктикой всё запутано и на всех уровнях. В ближайшей перспективе изменений в нашей жизни не будет.
Комментарий к новости:Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров
Сэм
01.08.17 13:04
Самородок большой, а казнокрадов с стране ещё больше
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