Курс евро снижается на 16 копеек, доллара – почти на 8 копеек

Центральный банк России со 2 марта установил официальный курс доллара в размере 65,8145 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 7,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,8048 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 16,43 копейки.