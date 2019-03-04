Курс евро снижается на 6 копеек, доллара – почти на 2 копейки

Центральный банк России с 5 марта установил официальный курс доллара в размере 65,7956 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,7438 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 6,10 копейки.