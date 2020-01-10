Курс евро снизился на 1 копейку, а доллар укрепился почти на 3 копейки

Центральный банк России с 11 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,2632 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,0450 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 1,05 копейки.