Мурманская область. Арктика13.04.18 13:26
Курс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки
Центральный банк России с 14 апреля установил официальный курс доллара в размере 61,4311 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 63,48 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 75,7507 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 100,62 копейки.
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Последние комментарии
Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
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