Курс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки

Центральный банк России с 14 апреля установил официальный курс доллара в размере 61,4311 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 63,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,7507 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 100,62 копейки.