Курс евро снизился на 10 копеек, доллар ослаб всего на 2 копейки

Центральный банк России с 23 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,8343 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,5186 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 10,36 копейки.