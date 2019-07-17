Курс евро снизился на 12 копеек, доллар подрос на 13 копеек

Центральный банк России с 18 июля установил официальный курс доллара в размере 62,9451 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5552 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 12,19 копейки.