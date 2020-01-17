Мурманская область. Арктика17.01.20 13:35
Курс евро снизился на 12 копеек, доллар потерял почти 4 копейки
Центральный банк России с 18 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,5333 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,61 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,5358 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 12,02 копейки.
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