Курс евро снизился на 14 копеек, доллара – почти на 2 копейки

Центральный банк России с 6 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,5691 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,9127 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 14,38 копейки.