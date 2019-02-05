Мурманская область. Арктика05.02.19 13:44
Курс евро снизился на 14 копеек, доллара – почти на 2 копейки
Центральный банк России с 6 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,5691 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,68 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 74,9127 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 14,38 копейки.
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