Мурманская область. Арктика10.08.17 13:15
Курс евро снизился на 16 копеек, доллара – на 3 копейки
Центральный банк России с 11 августа установил официальный курс доллара в размере 59,9298 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 3,13 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,2677 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,06 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 437 человек
-
Последние комментарии
Мефодиевич
10.08.17 16:37
вояки каждый день тренируются, пора и гражданских готовить к вероятным событиям: побольше сирен, открыть бомбоубежища, если они ещё сохранились, напомнить, что надо брать с собой в первую очередь, ку
Комментарий к новости:В районе аэродрома Килпъявр прошли учения по пресечению террористического акта
Ирина
10.08.17 12:53
Август начинает оправдывать своё чёрное предназначение: вчера две смерти в Мурманске, сегодня...
Комментарий к новости:День не задался: труп на пожаре и утопленник на Семёновском озере
Павел
10.08.17 09:53
С нашим правительством что-то совсем жизнь непонятная становится: на словах - малый и средний бизнес надо поддерживать, а на деле - до шести лет можно отхватить за неуплату страховых взносов. С корру
Комментарий к новости:За неуплату страховых взносов введена уголовная ответственность
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссияне переходят на подножный корм?-PRO ВалютуКурс евро снизился на 16 копеек, доллара – на 3 копейки-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыЗа неуплату страховых взносов введена уголовная ответственность