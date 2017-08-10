Курс евро снизился на 16 копеек, доллара – на 3 копейки

Центральный банк России с 11 августа установил официальный курс доллара в размере 59,9298 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 3,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,2677 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,06 копейки.