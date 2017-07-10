Курс евро снизился на 17 копеек, а доллара – почти на 8 копеек

Центральный банк России с 11 июля установил официальный курс доллара в размере 60,3014 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 7,78 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7737 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 17,33 копейки.