Курс евро снизился на 18 копеек, доллар потерял 10 копеек

Центральный банк России с 8 августа установил официальный курс доллара в размере 65,0932 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 10,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,8914 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 18,16 копейки.