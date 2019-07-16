Курс евро снизился на 18 копеек, доллар потерял почти 2 копейки

Центральный банк России с 17 июля установил официальный курс доллара в размере 62,8129 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6771 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 18,03 копейки.