Курс евро снизился на 19 копеек, доллара – на 21 копейку

Центральный банк России с 24 января установил официальный курс доллара в размере 56,4115 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 21,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,0702 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 19,48 копейки.