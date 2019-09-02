Курс евро снизился на 21 копейку, доллар подрос на 13 копеек

Центральный банк России с 3 сентября установил официальный курс доллара в размере 66,6235 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,1726 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 21,21 копейки.