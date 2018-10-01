Курс евро снизился на 24 копейки, доллара - почти на 2 копейки

Центральный банк России со 2 октября установил официальный курс доллара в размере 65,5745 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,9877 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 24,17 копейки.