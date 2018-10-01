Мурманская область. Арктика01.10.18 12:38
Курс евро снизился на 24 копейки, доллара - почти на 2 копейки
Центральный банк России со 2 октября установил официальный курс доллара в размере 65,5745 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,61 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 75,9877 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 24,17 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Вероника Камильевна
30.09.18 19:16
Добрый день! Скажите, пожалуйста, должна ли управляющая компания менять входную дверь в подъезде? *** Да. Входная дверь в дом - это общедомовое имущество. Да и в планах подготовки к зиме, если дверь
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Галина Нарыжная
29.09.18 11:23
Проживаю по ул. Хлобыстова 16/3 обращалась в УК Севжилтрест 2 раза, результата нет, причём в самом подъезде 2 батареи уже неделю горячие, к.т. в квартирах нет отопления, а в подъезде есть????? конт. т
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
ДМИТРИЙ
29.09.18 09:37
героев рыбачьего 71 сегодня 29 09 18 отопления НЕТ НИГДЕ в квартире что за черти работают на улице минус
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO ДеньгиНа региональных АЗС цены на бензин всех марок не изменились-PRO ВалютуКурс евро снизился на 24 копейки, доллара - почти на 2 копейки-PRO ЭнергетикуПараметры сводного прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии по Мурманской области приняты Федеральной антимонопольной службой-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 220 человек