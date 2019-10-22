Курс евро снизился на 25 копеек, доллар теряет почти 13 копеек

Центральный банк России с 23 октября установил официальный курс доллара в размере 63,6336 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,9196 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 25 копеек.