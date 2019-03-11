Курс евро снизился на 28 копеек, доллар вырос на 11 копеек

Центральный банк России с 12 марта установил официальный курс доллара в размере 66,0763 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 11,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,2896 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 28,34 копейки.