Курс евро снизился на 3 копейки, доллар подрос на 4 копейки

Центральный банк России с 26 июля установил официальный курс доллара в размере 63,1572 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 4,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,2940 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 3,01 копейки.